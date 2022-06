I rossoneri incontreranno gli agenti del portoghese per rinnovare il contratto, ma l’attaccante ha molte richieste.

Rafael Leao è l’uomo del momento in casa Milan e ora dopo il perfezionamento del cambio di proprietà bisogna pianificare il futuro. Il portoghese, premiato anche come miglior giocatore della Serie A, ha un contratto in scadenza a giugno 2024 con una clausola rescissoria fissata a 150 milioni che lascia ancora piuttosto tranquilli i rossoneri; tuttavia il discorso rinnovo va intavolato.

Secondo AS però il Milan non potrebbe escludere a priori una sua cessione e avrebbe già pronto il nome dell’alternativa. Si tratta di Yannick Ferreira Carrasco dell’Atletico Madrid, esterno o ala d’attacco che ha vissuto una stagione da protagonista nella squadra allenata da Simeone. I rossoneri si augurano però di riuscire a rinnovare il contratto di Leao.

