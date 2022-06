Il centrocampista e attaccante del Real Madrid Isco non rinnoverà il contratto ed andrà via a parametro zero.

Tante squadre si sono interessate al trequartista Isco in uscita da Real Madrid con cui non prolungherà il contratto in scadenza a giugno 2022. Hanno cercato di sedurlo Napoli, Roma ed Arsenal ma secondo AS il suo futuro dovrebbe essere ancora in Spagna.

IM_Carlo_Ancelotti

Il centrocampista ha trovato poco spazio quest’anno sotto la guida di Ancelotti e presumibilmente cercherà una squadra che gli dia la possibilità di giocare titolare. Su di lui ci sono Betis Siviglia e Valencia ma Isco sembrerebbe essersi illuminato quando ha sentito dell’interesse del Siviglia, squadra che a differenza delle spagnole sopracitate giocherà la prossima Champions League.

