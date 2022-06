Il centrocampista gallese ex Arsenal non rientra nel progetto e le parti si parleranno per stabilire il da farsi.

Aaron Ramsey ha un contratto con la Juventus fino al 2023 che prevede un ingaggio di 7 milioni annui; si può dire ampiamente che il gallese è stato una scommessa persa clamorosamente.

Massimiliano Allegri

L’ex Arsenal non si è mai imposto in bianconero accusando molti infortuni muscolari, Ramsey non è riuscito a far bene neanche ai Glasgow Rangers sbagliando il rigore poi rivelatosi decisivo per la sconfitta in Europa League. La Juventus cercherà di mettersi d’accordo col suo entourage per una rescissione consensuale magari con buonuscita. Questa secondo SportMediaset l’ipotesi più probabile, perché poi ci sono altre opzioni quali un altro prestito o una cessione definitiva che però sembra alquanto improbabile.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG