Blindato l’allenatore Maurizio Sarri col rinnovo fino al 2025, ora la Lazio si tuffa sul mercato con due obiettivi precisi.

Maurizio Sarri e Claudio Lotito si sono incontrati più volte per il rinnovo dell’allenatore diventato ufficiale ieri e per disegnare le strategie sul mercato. Sky Sport riporta che il tecnico abbia chiesto 7 acquisti, 8 in caso di cessione di Milinkovic-Savic.

Sergej Milinkovic-Savic

Bisogna ridurre l’età media della squadra, che è quella più alta della Serie A, e dare più profondità ad una rosa che ha faticato col doppio impegno. Il processo di ringiovanimento è già iniziato con l’addio di Lucas Leiva e l’arrivo nella stessa posizione di Marcos Antonio. Ora la Lazio cerca di capire la valutazione che l’Atalanta fa del portiere Carnesecchi e di andare incontro per quanto possibile alle richieste contrattuali di Romagnoli.

