Potrebbe arrivare oggi la decisione finale del centrocampista Henrikh Mkhitaryan che è conteso da Inter e Roma.

Una trattativa molto importante negli ultimi giorni è sicuramente quella che vede protagonista Henrikh Mkhitaryan della Roma. Il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno e l’Inter sfruttando il fatto che non avesse ancora rinnovato coi giallorossi gli ha proposto un biennale.

Josè Mourinho

Tiago Pinto non ha rilanciato ritenendo giusta l’offerta fattagli in passato ed il club capitolino secondo Sky Sport avrebbe dato un ultimatum all’armeno. Questo scadrebbe oggi, la Roma si aspetta una decisione entro la giornata di venerdì 3 giugno. L’offerta dell’Inter è un biennale a 4,5 milioni a stagione, mentre quella romanista è un annuale a 3,5 milioni più bonus per arrivare a 4,1.

