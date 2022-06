L’ex centrocampista del Chelsea John Obi Mikel ha dato la sua spiegazione al fallimento di Romelu Lukaku in Premier League.

John Obi Mikel ha spiegato perché secondo lui Romelu Lukaku si è reso protagonista di un flop clamoroso al Chelsea: tutta colpa del differente livello dei campionati. Ecco le parole del nigeriano a Naija: “La differenza sta nel campionato, la Premier League è molto più forte, veloce e potente mentre la Serie A è lenta”.

“Il ritmo del calcio inglese è nettamente superiore a quello del campionato italiano. Lì puoi giocare fino ai 40 anni, mentre in Premier è molto difficile che questo succeda“. Ora il belga sta facendo di tutto per tornare all’Inter ma la trattativa resta molto molto difficile per le richieste del Chelsea.

