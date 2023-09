Olanda e Grecia si affrontano per le qualificazioni ad Euro 2024: ecco le formazioni ufficiali con le quali stanno per scendere in campo

Manca poco al fischio d’inizio di Olanda-Grecia, match per le qualificazioni ad Euro 2024, ecco le formazioni ufficiali. Tra i giocatori dell’Inter, solo panchina per de Vrij, mentre parte dal 1′ Dumfries. Panchina anche per il rossonero Reijnders.

OLANDA (3-4-3): Flekken; Geertruida, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Roon, De Jong, Blind; Xavi Simons, Weghorst, Gakpo. Allenatore: Ronald Koeman.

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Rota, Retsos, Chatzdiakos, Tsimikas; Bakasetas, Slopis, Kourbelis; Masouras, Pavlidis, Mantalos. Allenatore: Diego Poyet González

