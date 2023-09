Il giornalista e telecronista Massimo Marianella si esprime così sulla candidatura al Pallone d’Oro di Barella e fa un paragone col passato

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Massimo Marianella fa un paragone tra Nicolò Barella ed i giocatori del passato. Il commento del telecronista sul centrocampista dell’Inter, unico italiano ad essere inserito nella lista dei candidati al Pallone d’Oro di quest’anno.

LE PAROLE – «Paragone con il passato? Non lo so, credo che come ruolo potremmo paragonarlo a Tardelli. È un giocatore diverso. A me piace tantissimo, il fatto che sia stato inserito in questa lista del Pallone d’Oro lo trovo un grande onore, un onore meritato. È un giocatore che ha una dimensione internazionale: è questa la parte secondo me bella del riconoscimento. Cioè è stato messo dentro un premio internazionale perché è un giocatore internazionale. Io non so se mai un giorno lui vorrà abbracciare un’avventura diversa perché è in un grande club, un club vincente come quello dell’Inter. Ne è il perno, come è il perno della Nazionale. Sarebbe bello vederlo in un altro campionato, magari in Premier League. Sarebbe il completamento di un bellissimo percorso. Questo riconoscimento gli dà già il passaporto per sentirsi un giocatore già di un livello superiore».

