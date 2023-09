Il mercato non dorme mai ed il centravanti canadese potrebbe essere uno dei pezzi pregiati della prossima estate.

Sono passati pochissimi giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato ma i rumors non si sono certo placati: gran parte della stampa sportiva italiana è concorde nell’accostare Jonathan David al Milan.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

Tuttosport invece ritiene che sulle sue tracce ci sia anche l’Inter: il canadese piace da tantissimo tempo a molti club per la verità, ma la prossima estate avrà solo 1 anno di contratto e quindi il prezzo potrebbe non essere fuori mercato. I nerazzurri devono pensare al futuro di Sanchez, che ha firmato per 1 solo anno, e a quello di Arnautovic, che comunque ha 34 anni. Resta da vedere quale sarà la valutazione del Lille.

L’articolo Derby di mercato all’orizzonte per David del Lille proviene da Notizie Inter.

