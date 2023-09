Roberto Pereyra, dopo aver lasciato l’Udinese ed essere stato accostato a numerose squadre come l’Inter, è ancora svincolato

Roberto Pereyra cerca ancora una sistemazione. In passato era stato accostato anche al calciomercato Inter, più recentemente anche a Torino, Sampdoria e si è parlato di un ritorno ad Udine. Il centrocampista ha lasciato l’Udinese al termine del contratto ma non ha trovato un’altra squadra.

Come riferisce Calciomercato.com, su di lui si sono accese le luci dell’Arabia Saudita, ma anche in questo caso non c’è stato alcun affondo nelle trattative per lui: l’interesse iniziale è rimasto tale. Il suo entourage continua a lavorare per cercare una nuova opportunità per l’argentino.

L’articolo Mercato Inter, Pereyra tra Arabia e Serie A: è ancora svincolato proviene da Inter News 24.

