Ronald Koeman, commissario tecnico dell’Olanda, ha parlato delle condizioni fisiche de suoi calciatori. I dettagli

Ronald Koeman, commissario tecnico dell’Olanda, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Ora sappiamo che ci sono molti infortuni. Nel nostro caso è un po’ di più per un certo periodo di tempo. Brobbey e Bergwijn? Sono stati qui, ma erano così sovraccaricati che non sono disponibili. Gli infortuni sono tali che sabato non saranno in forma. Brobbey? Sono sorpreso che non stia facendo bene. Penso che avrei dovuto proteggerlo un po’ di più. Sono un cattivo politico, a volte vieni punito per questo. Avrei dovuto difenderlo di più. Gliel’ho detto anche io».

