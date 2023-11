Le parole di Rafaela Pimenta, agente di Erling Haaland, sul futuro dell’attaccante del Manchester City. I dettagli

Rafaela Pimenta, agente di Erling Haaland, ha parlato del futuro dell’attaccante del Manchester City.

PAROLE – «Nel metaverso, ad esempio, posso vendere un token digitale di Haaland per 2.000 euro a 100 milioni di persone in India, Cina, Brasile, Messico… Forse arriveremo a un punto in cui potremo guardare il calcio con occhiali virtuali e suscitare le stesse emozioni come se fossimo negli stadi. Le persone che non possono mai permettersi di andare al Santiago Bernabéu o all’Etihad potranno vivere questa esperienza. Quindi quando parlo di 1.000 milioni, sto usando molti moltiplicatori che vanno oltre quelli abituali. Ma che persona è Haaland? “È incredibile quanto sia concreto. È molto consapevole di chi è e di cosa rappresenta. Non ho mai visto in lui i cambiamenti negativi, nonostante la fama e il denaro. Ha solo 23 anni, ma è molto maturo, molto profondo e molto calmo. E adora mangiare».

