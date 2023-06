L’Inter attende di scoprire chi sarà il portiere titolare nella prossima stagione: Onana o Vicario? Il confronto tra i due

Con la possibile cessione di Andrè Onana, l’Inter sta stringendo in queste ore per il portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario.

Il portale Fbref.com permette di mettere a confronto le statistiche dei due estremi difensori.

Vicario ha toccato in media 44.19 palloni a partita nell’ultima stagione, contro i 43.81 di Onana. Il portiere azzurro è avanti anche al suo collega per numero di passaggi completati in stagione (923 per Vicario, 837 per Onana). Il camerunense ha cercato invece più rinvi lunghi: una media di 6.49 tentativi a partita contro i 5.5 dell’azzurro.

L’articolo Onana e Vicario a confronto: le statistiche dei due portieri proviene da Inter News 24.

