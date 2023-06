Carlo Pellegatti dice la sua in merito alle offerte dalla Premier League pervenute alla corte dell’Inter, soprattutto per Nicolò Barella

Il milanista Carlo Pellegatti attacca l’Inter con parole al vetriolo circa le “presunte” offerte ricevute per i suoi talenti. Primo fra tutti, Nicolò Barella.

Ecco le dichiarazioni a Tutti Convocati:

LE PAROLE- «L’Inter è sempre piena di offerte, bisogna vedere quando ha davvero 60-70 milioni per Barella, vediamo che fa. Dice sempre che ci sono ci sono e non ci sono mai. Nell’Inter forse non ci sono, nel Milan forse ci sono. Vediamo cosa succede se a Barella gli si presentano 60 milioni di euro. Se Tonali dovesse andare via, il tifoso del Milan dovrebbe aspettarsi Milinkovic Savic e Frattesi».

L’articolo Pellegatti al veleno: «L’Inter dice sempre che ha offerte» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG