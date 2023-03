Onana, il Chelsea fa sul serio. L’Inter fissa il prezzo per l’addio del portiere camerunese: i dettagli

Dopo la prima ottima stagione in maglia Inter, Onana potrebbe subito lasciare Milano. All’Inter non hanno ancora ricevuto proposte concrete, ma sanno bene il mondo che si muove alle spalle. Il Chelsea cambierà portiere d’estate, saluterà Edouard Mendy, e in una rosa ristrettissima di nomi ha messo in cima l’interista. Il capo osservatori era a Oporto per la sfida tra i due che Potter segue con più voracità.

Intanto, il prezzo dei nerazzurri è rotondo: 40 milioni, tutti di benedetta plusvalenza. Oltre a Potter, lo sponsor tra i Blues è però molto alto in grado. Il d.t. inglese Lawrence Stewart era già stato vicino a portare André al Monaco, sua ex squadra. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

