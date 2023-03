Rinnovo Bastoni, volontà chiara del difensore azzurro. Priorità all’Inter per il futuro: il retroscena

Il noto giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari nel suo editoriale ha parlato del futuro di Bastoni, in trattativa con l’Inter per il rinnovo.

“E poi ci sono quelli come Bastoni, che con un contratto in scadenza 2024 danno un’indicazione precisa ai propri agenti: trovare un accordo con l’Inter senza prendere in considerazione altre destinazioni, per quanto convenienti ed allettanti dal punto di vista economico e tecnico.

Finirà così, con la permanenza del giocatore in nerazzurro esattamente come è sempre stato nei suoi desideri, anche senza dichiarazioni d’amore davanti a microfoni e telecamere. E con buona pace dei corteggiatori e dei possibili affari milionari che avrebbero contraddistinto un cambio di maglia nella prossima estate o peggio ancora in quella successiva”.

L’articolo Rinnovo Bastoni, volontà chiara del difensore. Priorità all’Inter: il retroscena proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG