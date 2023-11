L’ex portiere dell’Inter, Walter Zenga, è intervenuto parlando di quella che è stata la vicenda Onana prima e dopo

Intervenuto ai canali di Cronache di Spogliatoio, Walter Zenga ha parlato dell’ex portiere dell’Inter Onana.

SU ONANA – «L’Onana vero qual è? Quando è arrivato all’Inter mi ricordo perfettamente che tutti quanti non lo reputavano un mezzo bluff ma un giocatore non così forte. Ed è stato bravissimo a prendersi il palcoscenico e arrivare fino in fondo. Giocare in UK è diverso, l’Onana vero è quello dell’anno scorso ma è vero che anche lo United non è l’Inter. Lo United sta facendo prestazioni inferiori al suo blasone, l’Inter è stata finalista di Champions. Con Onana si è ripetuta la storia di Sommer quest’anno, che si sta prendendo anche lui il palcoscenico nonostante le critiche iniziali sulla statura o sulla poca esperienza in un top club. Il giocatore se sente la fiducia del club e dell’allenatore dà il 200%».

