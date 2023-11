L’ex portiere dell’Inter, Walter Zenga, è intervenuto sulla finale di Coppa UEFA vinta. Ecco le parole dell’uomo ragno nerazzurro

Intervenuto ai canali di Cronache di Spogliatoio, Walter Zenga ha parlato della finale di Coppa UEFA vinta con la maglia dell’Inter.

SULLA FINALE DI COPPA UEFA INTER-SALISBURGO – «Prima della partita d’andata vado da Pellegrini e chiedo se ci sono problemi, avevo fatto un anno disastroso come tutti anche perché eravamo quasi retrocessi. In campionato pensavamo: ‘Sì tanto la prossima la vinciamo’, in Coppa sapevamo che erano partite da dentro o fuori. Non c’era il poi vedremo. Pellegrini mi dice no, c’è un anno di contratto ancora. Due ore prima della finale in casa tutto lo stadio ha cantato il mio nome, la notizia del mio passaggio alla Samp era già in circolo. Mi hanno caricato e quella era la mia partita, non mi avrebbero mai segnato. Volevo uscire da protagonista, volevo che fosse la mia ultima partita vera, indimenticabile. Quando mi hanno chiesto a fine partita se fosse stata l’ultima, ho risposto chissenefrega. Il giorno dopo sono andato con Giovanni Branchini a casa di Pellegrini e ammise che stavano trattando con la Sampdoria per Pagliuca. Allora me ne sono andato io».

