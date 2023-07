L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulla situazioni portieri dell’Inter.

Niccolò Ceccarini su TMW sottolinea che la cessione del camerunese è molto vicina; poi i nerazzurri faranno tutta una serie di operazioni in entrata. “Onana è ormai ad un passo dal Manchester United. La trattativa è entrata nella fase finale. L’Inter chiede 60 milioni di euro, lo United deve arrivare a 50 più bonus per toccare quota 55. Insomma l’operazione è in dirittura d’arrivo. A breve tutto verrà definito e così il club nerazzurro si muoverà in maniera molto decisa sul fronte portieri”.

Anatolij Trubin

“Il nome in pole position in questo momento è quello di Trubin, attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk. Un numero uno di grande avvenire e che si è già preso il posto da titolare anche in Nazionale. Con lui c’è già un’intesa di massima, serve trovare l’accordo con il club ucraino. La valutazione è intorno ai 10 milioni di euro. L’Inter non intende fermarsi qui e sta valutando l’inserimento di un altro portiere. Anche perché il futuro di Handanovic non è ancora chiaro. E quindi ecco che un profilo da tenere sotto controllo è Sommer del Bayern Monaco. Il piano del club nerazzurro è abbastanza chiaro: sostituire Onana con Trubin e Sommer”.

L’articolo Onana sempre più vicino al Manchester United, l’Inter ha l’accordo con Trubin ma non con lo Shakhtar proviene da Notizie Inter.

