Ha preso il via da qualche settimana la campagna abbonamenti per la prossima stagione dell’Inter: domani la vendita libera

È caccia agli abbonamenti per la stagione 2023/2024 tra i tifosi dell’Inter, da sempre grandi sostenitori della squadra. La fase 1 è cominciata già il 20 giugno. Dopo aver dato la precedenza agli abbonati, domani sarà il turno della vendita libera con la fase 4 della vendita. Questi i dettagli riportati dal sito ufficiale del club nerazzurro.

IL COMUNICATO –: «Dopo aver battuto ogni record di presenza nella stagione appena conclusa, con quasi 2 milioni di presenze a San Siro, una media spettatori nelle partite della Serie A di 72.630 e oltre 81 Milioni di euro di ricavi netti (tutti record assoluti nella storia del Club), San Siro ha già indossato per oltre metà della sua capienza i colori nerazzurri in vista della stagione 23-24.

RECORD DI RINNOVI

I rinnovi degli abbonati hanno toccato livelli mai raggiunti: un risultato logica conseguenza dei numerosi benefit che gli abbonati hanno potuto sfruttare nella stagione appena conclusa. Abbonarsi significa infatti non solo risparmiare rispetto all’acquisto dei singoli biglietti e scegliere i posti migliori, ma avere accesso a tante opportunità nelle partite delle competizioni europee e della Coppa Italia. In questa stagione appena conclusa è stato possibile acquistare a condizioni agevolate il pacchetto Group Stage per la UEFA Champions League, confermare il proprio posto in tutti i turni ad eliminazione diretta della UEFA Champions League e Coppa Italia, acquistare biglietti aggiuntivi per amici nei big match, beneficiare di una prevendita sia per la Finale di Coppa Italia sia per la Finale della UEFA Champions League di Istanbul.

COMINCIA LA FASE 4: L’ORARIO DELLA VENDITA LIBERA

Completata la fase dedicata agli iscritti alla waiting list (lista d’attesa) ed essendo confermato il tetto di circa 40.000 tessere stagionali, si prospetta l’ennesimo sold-out repentino dei pochi posti rimasti a disposizione. La data ed orario da segnare subito in calendario è lunedì 10 luglio, ore 14:00. Saranno a disposizione dei tifosi i posti che gli abbonati non hanno confermato e che non sono stati già acquistati dagli iscritti alla lista d’attesa.

COSA SERVE PER ABBONARSI?

Unica condizione necessaria per abbonarsi: essere in possesso della tessera SiamoNoi. Chi non la possiede può sottoscriverla in pochi minuti online alla pagina inter.it/siamonoi

I SETTORI DISPONIBILI

Ci saranno disponibilità di posti nel terzo anello rosso, terzo anello verde, secondo anello blu oltre a qualche centinaio sparso tra i vari settori. Ricordiamo che scegliere un qualsiasi settore di abbonamento mette comunque il tifoso in prima fila per poter eventualmente cambiare posto, nella prevendita dedicata, nel corso della campagna abbonamenti 24-25.

Abbonarsi conviene sempre!

