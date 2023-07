I nerazzurri continuano a cercare una sesta mezzala che prenda il posto di Gagliardini che si è trasferito al Monza a parametro zero.

L’Inter al momento è concentrata su altre operazioni ma il solo acquisto di Frattesi non basta a completare un centrocampo orfano delle partenze di Brozovic e Gagliardini. Il Gazzettino fa il punto su due obiettivi, Lazar Samardzic e Roberto Pereyra; il primo viene valutato 25 milioni dall’Udinese che infatti ha rifiutato l’unica offerta dei nerazzurri di 15.

Lazar Samardzic

I friulani intendono scommettere su un’esplosione del ragazzo nella prossima stagione per poi magari venderlo a cifre ancora maggiori in futuro; per ora i bianconeri sono contenti del serbo. Una soluzione più economica per l’Inter è quella rappresentata dall’argentino che ormai è a tutti gli effetti un ex Udinese visto che il contratto è scaduto 9 giorni fa senza essere stato rinnovato. I nerazzurri dovrebbero pagare quindi solo stipendio al giocatore e commissione al procuratore; sono in corso valutazioni.

L’articolo Samardzic verso la permanenza ad Udine, Inter su Pereyra proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG