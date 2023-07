L’Inter e il Manchester United si avvicinano: ecco a quanto si può chiudere per l’addio di Onana

Onana sempre più vicino all’addio all’Inter.

Il portiere è più vicino allo United, come riporta Sky Sport 24. Oggi sono stati mossi passi in avanti nella trattativa e un altro indizio è stato dato dall’intermediario che lavora su Trubin, il portiere che interessa all’Inter per sostituire l’ex Ajax, che oggi è arrivato in via della Liberazione. Inter e United continuano a parlare e potrebbero chiudere la trattativa intorno ai 55 milioni, dopo che i nerazzurri hanno declinato la seconda proposta da 50.

L’articolo Onana si avvicina al Manchester United: ecco a quanto si può chiudere proviene da Inter News 24.

