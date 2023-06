Il portiere dell’Inter Andrè Onana ha parlato della finale di Champions League di domani dei nerazzurri contro gli inglesi

Al Manchester Evening News Andrè Onana affida queste emozioni alla vigilia della finale di Champions League tra l’Inter e il Manchester City, in programma domani alle 21 a Istanbul:

LE PAROLE- «Loro sono probabilmente la miglior squadra del mondo, ma dovranno dimostrarlo domani. Personalmente sono calmo, perché non dovrei essere tranquillo? Non ho pressione addosso. Sappiamo che non sarà semplice, ma ci saremo. Sicuramente loro avranno maggiori pressioni, ma questo è calcio. In questo ho timore solo di Dio, ma non lo vedo in campo. Gli uomini sono uomini. La possibilità dei rigori? Non so chi li calcerà di loro, ma mi sento bene se penso a questa possibilità»

L’articolo Onana: «Temo solo Dio, e non gioca nel Manchester City» proviene da Inter News 24.

