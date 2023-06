Il presidente dell’Assoallenatori Renzo Ulivieri ha parlato di Manchester City e Inter, domani avversarie nella finale di Champions League

Con questa dichiarazione rilasciata a TMW, Renzo Ulivieri parla della finale di Champions League che domani alle 21 vedrà il Manchester City affrontare l’Inter:

LE PAROLE- «Mi sembra che in partenza le proporzioni sulla vittoria siano 85 il City e 15 l’Inter»

TIPO DI PARTITA- «Il tema sarà il Manchester City che attacca con tanti passaggi e tanta manovra. Bisognerà vedere se l’Inter vorrà interrompere questa manovra o no. Io credo che sarà impossibile per cui bisognerà prenderne atto e agire di conseguenza. Non provarci nemmeno ma lasciare due uomini in avanti sempre senza farli rientrare, conquistare la palla e arrivare al due contro due. E su quel due contro due si svolgerà la partita dell’Inter in chiave offensiva. Poi partiranno anche i centrocampisti ma il punto di riferimento devono essere i due davanti»

