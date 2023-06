Brambati: «La differenza tra City e Inter è come quella tra Inter e Fiorentina in Coppa Italia. Mi sembra troppo»

Massimo Brambati ha detto la sua sulle due finaliste di Champions League che domani si daranno battaglia a Istanbul per conquistare la Coppa dalle grandi orecchie, Inter e Manchester City.

Le sue dichiarazioni sono state raccolte da TMW Radio:

LE PAROLE– «La differenza tra City e Inter è come quella tra Inter e Fiorentina in Coppa Italia. Mi sembra troppo. Guardiola ha vinto la prima Champions nel 2009 a Roma. La rosa i bookmakers la guardano ma c’è anche l’imponderabile. Ci sono state finali in cui la Juventus era strafavorita ma poi è andata diversamente. Quindi attenzione. Loro però sono più abituati a certi tipi di impegni. Per me davanti Inzaghi comincerà con Dzeko e poi in corsa Lukaku»

