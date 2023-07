Onana si è concesso un ultima cena a Milano: il portiere camerunese ha cenato con due amici e l’agente al Botinero, ristorante di proprietà di Zanetti e Cambiasso.

André Onana on his final dinner in Milano, here at Javier Zanetti’s Botinero restaurant.

Manchester United and Inter are closing in on final details of the deal.

All parties expect Onana to become new Man United player in the next hours.

Almost there pic.twitter.com/VUWegECsaZ

