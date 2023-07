Palladino: «Carboni? Talento puro da affinare e io ci punto». Queste le parole dell’allenatore del Monza

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, alla Gazzetta dello Sport ha parlato degli acquisti tra cui l’ex Inter Gagliardini e il giovane Valentin Carboni.

«La conferma di Armando Izzo era fondamentale, per noi è un top player. Giorgio Cittadini è un profilo giovane, un centrale di sinistra, è un ragazzo molto equilibrato. Ci mancava uno con le caratteristiche di Roberto Gagliardini, viene qui per riscattare gli ultimi due anni in cui ha giocato poco, è nel pieno della sua maturità. Valentin Carboni è un talento puro da affinare: ci punto, come su Samuele Vignato. Sono i trequartisti del futuro».

