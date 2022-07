Franco Ordine parla così del belga De Ketelaere al Milan, intervistato il giornalista a Tutti Convocati ecco le sue parole.

Queste le parole di Franco Ordine intervistato a Tutti Convocati che parla del belga De Ketelaere in procinto al Milan: “Questo ritardo nella chiusura per la trattativa De Ketelaere è dovuto in parte al ritardo sul rinnovo dei dirigenti del Milan e in parte al fatto che il Bruges sia una società ricca che non ha necessità di vendere. Per la prima volta su De Ketelaere erano d’accordo tutti al Milan: tecnico, dirigenza e proprietà. Io però dico, andando controcorrente, che questa cifra per un giocatore di 21 anni che non ha ancora calcato palcoscenici importanti, mi sembra tanto.“

sede Milan

il giornalista Sacha Tavolieri, su twitter annuncia così: “Charles De Ketelaere assente anche oggi all’allenamento odierno del Bruges. Sensazione interna che CDK non tornerà. Come spiegato ieri, l’affare sta andando bene a 32M € + bonus e percentuale sulla futura rivendita. Siamo nei dettagli. Charles è atteso domani a Milano.“

