Stasera San Siro aprirà le sue porte per l’andata dei quarti di finale di Europa League, ospite del Milan sarà la Roma di Daniele De Rossi. Come spesso capita per le partite di cartello, soprattutto quelle internazionali, presente tra gli spalti ci sarà anche Gerry Cardinale. In merito alla notizia, Franco Ordine non ha esitato a fare ironia pungendo con un posto sul proprio profilo X tutti coloro che da settimane si ostinano, cocciutamente e senza soluzione di continuità, a sostenere che il proprietario americano del Milan sia solo un prestanome, e nulla più.

Franco Ordine

La frecciata

Franco Ordine sceglie il proprio profilo X per lanciare una frecciata, nemmeno troppo velata, a chi sostiene che Cardinale sia solo un prestanome. Sentimento che, dopo l’avvio delle indagini della Procura sul Milan, in qualcuno è addirittura aumentato. Franco Ordine ha difatti sottolineato che “in effetti Gerry Cardinale proprietario del Milan è talmente prestanome che si prestano ad accompagnarlo a Milano e a San Siro per i quarti di Europa League l’ambasciatore USA in Italia e il corpo diplomatico. Da segnalare a chi di dovere“

In effetti Gerry Cardinale proprietario di @acmilan è talmente prestanome che si prestano ad accompagnarlo a Milano e a San Siro per la per i quarti di @EuropaLeague l’ambasciatore USA in Italia e il corpo diplomatico. Da segnalare a chi di dovere https://t.co/He5i9pyN68 — francesco ordine (@FrancescoOrdine) April 11, 2024

Da segnalare a chi di dovere

Il messaggio è chiaro, forte e limpido. Franco Ordine ha sottolineato la bontà di azione di questa società che Cardinale come capo, e che nel passaggio di proprietà da Elliot a RedBird non ci sia stato nulla di non conforme alle regole procedurali. Franco Ordine, come suo stile, ha evidenziato il fatto con la sua consueta ironia e precisione.

