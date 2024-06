Il giornalista Franco Ordine è piuttosto perplesso su alcune decisioni dei dirigenti rossoneri.

Franco Ordine ha parlato delle prossime mosse del Milan in un video sul canale YouTube di Radio Rossonera. “Di questi tempi di trattative non complicate, a leggere siti più o meno informati, mi pare non ce ne sia nemmeno una. Secondo me bisognerà aspettare arrivi l’annuncio ufficiale di Fonseca allenatore, poi dovranno fare in fretta a risolvere un paio di scadenze. Una riguarda i contratti di Theo e Maignan, e poi il completamento del mercato dello scorso anno. Questo sarà il tema: dopo la rivoluzione dell’ultima estate, devono muovere poche pedine ma al posto e al momento giusto”.

Paulo Fonseca

Sul nuovo attaccante

“Faccio un ragionamento terra-terra, quasi elementare. Tu Milan sapevi benissimo che ci sarebbe stata la separazione a fine stagione, per quanto dolorosa per il rendimento al di sopra delle aspettative, con Giroud. Allora, secondo me, dovevi muoverti per tempo e piantare qualche puntello da qualche parte per assicurarti un centravanti che non lo facesse rimpiangere. Se è stato fatto, benissimo. Altrimenti, la teoria secondo la quale a fine mercato coloro che hanno giocatori in sovrannumero sono costretti a liberarsene a prezzo di saldo, secondo me nel caso di specie, e quindi garantire un centravanti di prospettiva, è un ragionamento superato”.

La decisione di valutare solo tecnici stranieri

“Non mi sono dato un perché: non esiste una risposta razionale. Credo che tutto appartenga alla mentalità e alla formazione professionale e calcistica di Moncada, che arriva da un altro paese e un altro calcio. Altre spiegazioni non sono in grado di darle, ma ne chiederò conto quando ci sarà la presentazione di Fonseca”.

