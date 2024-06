L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha detto la sua sulle prossime mosse di mercato dei rossoneri.

MilanNews ha intervistato Niccolò Ceccarini che ha parlato del nuovo allenatore del Milan e delle priorità in ottica calciomercato del club rossonero. “Sarà Paulo Fonseca, la scelta credo sia stata fatta a meno di clamorosi colpi di scena. Due anni di contratto con opzione sul terzo”.

Il giudizio

“A me piace, fa un calcio propositivo ma va fatto lavorare perché potrebbe regalare delle sorprese che magari in questo momento nessuno vede. È un allenatore di livello internazionale e il Milan ha fatto un’attenta valutazione”.

Joshua Zirkzee

La ricerca dell’attaccante

“Il grande colpo lo fanno davanti, gran parte del budget sarà usato per la grande punta. Quale sarà il centravanti, dipende da una serie di situazioni: Zirkzee è sempre stata la prima scelta. Ha una clausola inferiore a quella di Sesko ma il problema non è tanto l’investimento, perché ci sarebbe anche la carta Saelemaekers da utilizzare. Il problema semmai è la decisione del giocatore stesso, dato che su di lui c’è anche la Juventus e i club di Premier, tra cui l’Arsenal. E la Premier sappiamo che è un pericolo imminente perché possono offrirgli un ingaggio superiore. Certo è che il Milan ci sta lavorando da tantissimo tempo”.

In difesa

“Un’operazione importante la devono fare, perché è andato via Kjaer e potrebbe andar via un altro difensore. In Italia il nome perfetto è Buongiorno, poi potrebbero andare su altre soluzioni. Magari uno svincolato e un altro centrale di spessore”.

L’articolo Ceccarini: “Fonseca va lasciato lavorare, potrebbe regalare sorprese che nessuno vede” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG