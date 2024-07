Il giornalista Franco Ordine sottolinea come le nazionali condizioneranno l’inizio di stagione di diverse squadre.

Franco Ordine su Il Giornale ha criticato il sempre crescente numero di partite che le squadre di Serie A e non solo si trovano ad affrontare. “Non è un campionato di calcio: è diventata una maratona infinita“.

Senza sosta

“Si gioca sempre, ogni giorno della settimana per via dello spezzatino televisivo, anche prima di Natale (22 dicembre), dopo Natale (il 29 dicembre) e prima della Befana (5 gennaio). Non c’è un attimo di sosta anche per due noti eventi del 2025: 1) l’edizione prossima della Champions comporta 2 partite in più (si passa da 6 a 8), si giocherà quindi anche a gennaio solitamente mese riservato a campionato e coppa Italia; 2) le 4 finaliste designate (Inter, Milan, Juve e Atalanta) per la Supercoppa d’Italia dovranno viaggiare in Arabia e recuperare in un paio di slot già previsti tra gennaio e febbraio”.

La componente nazionale

“L’altra ‘anomalia’ che renderà la preparazione dei club diversa da quella solita riguarda i raduni: si svolgeranno, specie per le squadre top, a puntate. Perché ci saranno calciatori convocati fin dal primo giorno e altri che si aggregheranno successivamente in quanto reduci chi dall’europeo che chiude il 15 luglio e chi addirittura dai Giochi di Parigi. Per questo motivo l’ingorgo di impegni tra gennaio e febbraio trasformerà il calendario in un gigantesco labirinto: guai in vista per eventuali partite sospese e da recuperare”.

