Il giornalista Carlo Pellegatti ha detto la sua sul mercato rossonero ma non solo.

Carlo Pellegatti a Radio Rossonera ha parlato delle trattative riguardanti il nuovo centravanti del Milan. “Il discorso sulla punta è questo: Morata non è lontano. Se dice di sì, è preso tra una settimana. C’è la clausola, non vedo problemi. A me Morata piace. Poi adesso dobbiamo capire se ci basta Morata-Jovic… Mi sembra poco”.

La ricerca del centravanti

“Forse si sono un po’ incartati per quella questione delle commissioni con Zirkzee. Forse contavano di farle scendere, ma con Kia è difficile. Nel momento in cui io so che la discussione per i 15 milioni diventa cervellotica, io mi sposto. Però bisogna vedere. E c’è un altro fattore da considerare: l’allenatore del prossimo Milan fino a 2 mesi fa era Pioli. Magari avevano stabilito un Milan con Pioli, poi sono rimasti spiazzati. Vi assicuro, se avesse passato il turno con la Roma o avesse battuto l’Inter sarebbe rimasto. Ma il bruttissimo mese di aprile ha condizionato la scelta. Però è vero, già molto prima sapevi che avresti avuto bisogno della punta”.

Alvaro Morata

Sulla passata stagione

Il collega sostiene che quanto fatto la passata stagione dal Milan non sia comunque tutto da buttare. “Sul fatto che il Milan debba essere competitivo, sono d’accordo. Gli ultimi due anni vanno però un attimo analizzati. Due anni fa c’è il Napoli che saluta, non il Milan ma la compagnia. Quest’anno l’Inter ha perso, fino a quando il campionato contava, una partita sola. È stato brutto il mese di ottobre, fino a quel punto eravamo competitivi. Forse abbiamo smesso di esserlo un po’ troppo presto, questo lo condivido. Non per dare giustificazioni, ma un fattore da considerare è che abbiamo trovato due squadre che sono andate a 300 all’ora. Noi, però, dovevamo fare certamente di più”.

