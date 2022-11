Ordine sul Milan: «E’ troppo tempoche non arriva agli ottavi…». Le parole del giornalista

Franco Ordine ha parlato ai microfoni di Radio 24 in vista del match di questa sera tra Milan e Salisburgo. Ecco le parole del giornalista:

«I 20 milioni di euro in più della qualificazione possono far comodo al Milan, ma sono poca roba. Quello che conta è il valore sportivo e rilucidare gli ottoni, è troppo che il Milan non arriva agli ottavi»

The post Ordine sul Milan: «E’ troppo tempoche non arriva agli ottavi…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG