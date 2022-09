Origi in Belgio, Rebic con l’ernia: il Milan li rivede dopo la sosta. Entrambi gli attaccanti di Pioli sono ko

Come riportato da La Gazzetta dello Sport Divock Origi è volato in Belgio per curarsi, preso incarico dallo staff sanitario della sua nazionale, di comune accordo con quello rossonero. Il problema è un riacutizzarsi dell’infortunio alla coscia sinistra della primavera scorsa.

Niente Napoli quindi, Divock può tornare disponibile dopo la sosta. Che potrà essere risolutiva anche per Rebic, o almeno così si augurano a Milanello: gli esami a cui il croato è stato sottoposto per il mal di schiena hanno evidenziato una piccola ernia discale. Il problema in realtà non è più nella fase acuta, ma in via di risoluzione: quasi sicuramente non sarà necessario intervenire chirurgicamente.

The post Origi in Belgio, Rebic con l’ernia: il Milan li rivede dopo la sosta appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG