I tifosi azzurri non potranno assistere a Rangers-Napoli anche se in possesso del biglietto. C’è un motivo in particolare dietro la decisione della UEFA

Continuano a far discutere le decisioni prese dalla UEFA sullo slittamento da martedì a mercoledì di Rangers-Napoli. Tra queste, c’è quella legata al divieto di trasferta dei tifosi partenopei che aveva già acquistato i biglietti per il match di Champions League e prenotato voli e alberghi.

Come riportato da Tuttosport, ci sarebbe un motivo in particolare dietro la scelta della UEFA di vietare la trasferta ai sostenitori azzurri: ovvero la loro (presunta) amicizia con i tifosi del Celtic, da sempre acerrimi rivali dei Rangers. In quei giorni la polizia sarà impegnata quasi interamente a sorvegliare il feretro della Regina Elisabetta II nella cattedrale di Edimburgo, non potendo quindi presenziare a una partita che si pensa possa essere accesissima.

