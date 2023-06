Nando Orsi si è espresso sul forte interesse dell’Inter per Frattesi del Sassuolo: ecco il suo pensiero sul centrocampista

Orsi si è espresso così sull’interesse dell’Inter per Frattesi:

«Per Frattesi non è giusto per l’Inter, è un doppione di Barella. Nella Lazio non lo vedrei, nel Milan neppure. Nella Roma neppure, perché gioca a due. In Italia forse starebbe bene solo alla Juve».

