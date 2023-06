Arrivano aggiornamenti sul possibile rinnovo del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi: la decisione del presidente nerazzurro Zhang

Come riportato da Pasquale Guarro, la firma sul rinnovo con l’Inter di Simone Inzaghi potrebbe non arrivare a breve:

#Inter, questione rinnovo mister #Inzaghi: Per Zhang non è una priorità, al momento. Il presidente nerazzurro gradirebbe far slittare la firma tra novembre e dicembre, valutando l’operato di inizio stagione. Sarà argomento del prossimo vertice tra le parti. Questa settimana — Pasquale Guarro (@GuarroPas) June 19, 2023

«Questione rinnovo mister Inzaghi: Per Zhang non è una priorità, al momento. Il presidente nerazzurro gradirebbe far slittare la firma tra novembre e dicembre, valutando l’operato di inizio stagione. Sarà argomento del prossimo vertice tra le parti. Questa settimana»

L’articolo Inter, il rinnovo di Inzaghi slitta all’autunno? L’idea di Zhang proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG