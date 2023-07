Nando Orsi ha commentato il clamoroso dietrofront di Lukaku con l’Inter: il commento dell’ex calciatore a Radio Radio Mattino

Orsi si è espresso a Radio Radio Mattino su Lukaku:

«Ogni tanto i giocatori, con tutto il potere che hanno, fanno avanti e indietro a loro piacimento ma trovano delle persone a cui non gliene può fregare nulla. Adesso ci penserà il Chelsea, o almeno fino ad adesso. Poi nel calcio ne abbiamo visti tanti di perdoni, alla fine gli interessi possono prevalere. In generale, ogni tanto, un po’ di morale e di etica ci vuole e l’Inter la sta mettendo in pratica. Non so cosa succederà, ma è giusto che ci sia un certo distacco. Lukaku all’Inter, forse, per il bene suo e un po’ di quello che potrebbe succedere come ripercussioni se sta a casa è meglio. Una squadra alla fine la trova».

L’articolo Orsi: «I giocatori hanno potere, l’Inter ha etica e morale e lo ha dimostrato» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG