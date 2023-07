L’opinionista Maurizio Pistocchi si è espresso via Twitter su un possibile cambiamento sul fronte Lukaku: le dichiarazioni

Pistocchi si è espresso così sul capitolo Lukaku dopo la clamorosa svolta con l’Inter:

«Giuntoli come ha sempre fatto dai tempi del Carpi, è riuscito, con promesse più o meno realistiche-ingaggio, centralità nella squadra a far rompere il rapporto tra il giocatore, l’Inter e la sua tifoseria, indebolendo una avversaria. Oggi Lukaku è senza squadra: non lo vuole il Chelsea, se non esce Vlahovic non lo può prendere la Juventus e non lo rivuole più neanche l’Inter. Ma con un colpo di teatro potrebbe ribaltare la situazione: chiedere scusa ai tifosi e al club, e rinunciare al 50% del suo ingaggio. Siccome però è come, tutti, venale, non lo farà e rischia di finire nella Saudi League, ricco ma non rimpianto».

