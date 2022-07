L’ex portiere Nando Orsi commenta il calciomercato del Napoli sottolineando l’importanza degli uomini che sono andati via.

Nando Orsi a Radio Marte dichiara di credere ancora nella forza del Napoli nonostante diverse cessioni importanti. “In questo momento forse il Napoli sta un po’ dietro Juventus e Inter. Hai comunque perso 4 giocatori che non sono gli ultimi arrivati”.

“In questo momento forse il Napoli anche per la politica del taglio degli stipendi sta facendo una squadra meno importante, ma più di squadra come Spalletti vuole. Può avere un collettivo importante come ha dimostrato di avercelo il Milan vincendo il campionato. Confido nella coralità del gioco di Spalletti perché se non ha tante noie da parte di giocatori importanti, riesce a gestirli meglio. L’allenatore può essere l’elemento in più per la prossima stagione“.

