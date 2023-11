Nando Orsi si è espresso a Radio Marte citando l’Inter di Inzaghi cercando anche di analizzare la situazione del Napoli

Orsi si è espresso così a Radio Marte del nuovo Napoli di Mazzarri, citando anche quella che sarà la sfida con l’Inter:

«Da Mazzarri mi aspetto che rimetta semplicemente a posto i cocci, restituendo l’assetto tattico dello scorso anno, dando anche un po’ di certezze in più dal punto di vista difensivo. Certo al Napoli di Mazzarri non poteva capitare un esordio peggiore, per me sarebbe stato meglio affrontare persino Inter o Juve. L’Atalanta è una brutta rogna, se è in giornata ti può mettere in grave difficoltà».

