Gianni Visnadi ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti di Juventus Inter in salsa Nazionale

Tramite Il Giornale, Gianni Visnadi ha parlato dei Nazionali che hanno sorpreso: tutti di marca Inter.

«Gli interisti reclutati da Spalletti erano 6, diventati 5 con l’infortunio al polpaccio di Bastoni. Niente Torino e Lisbona, ben che andrà sarà a Napoli il 3 dicembre. Gli altri hanno giocato molto, più di tutti: Acerbi, Dimarco e Barella entrambe le partite complete. Una a testa Darmian, con gol e la solita puntuale applicazione, e Frattesi, senza gol, anzi suscitando qualche nuova perplessità sulla coesistenza con Barella. Avesse Mkhitaryan, anche Spalletti farebbe scelte differenti. Invece non ce l’ha e ha perso pure Tonali. Juventus-Inter è cominciata in azzurro e proseguita anche ieri a San Siro, in un convegno che coniugava sport e finanza, in cui si è riparlato di nuovi stadi, almeno di progetti, e in cui Marotta («Zhang rispetta l’Inter, i tifosi stiano tranquilli»), ha approfittato per rilanciare il pallone nella metà campo avversaria («Allegri è furbo, si nasconde, ma la Juve non gioca le coppe, è lei la favorita»)».

L’articolo Visnadi su Juventus Inter: «Sfida che comincia dalla Nazionale» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG