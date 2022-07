L’ex portiere Nando Orsi si è espresso sull’alternanza portieri ed in particolare sul caso del Napoli.

Radio Marte raggiunto Nando Orsi per chiedergli un parere sul delicato ruolo di portiere. “Secondo me ci devono essere un primo ed un secondo così come ci sono nell’Inter, nel Milan e nelle altre squadre. In generale al Milan hanno Maignan che ha fatto benissimo. Sull’alternanza non ho nulla contro, ma penso che Meret sia un portiere che debba avere la responsabilità, la fiducia”.

Mike Maignan Milan

“Ha cominciato facendo il titolare, poi Ospina gli è subentrato e ha fatto benissimo. La società si fida di Meret o no? Pensa di avere un portiere importante o no? È un affare che è stato sfruttato poco. Con Ospina non è stata data la possibilità a Meret di venire fuori. Per il Napoli non è mai stato un grande problema il portiere, ma se prende portieri come Navas, vuol dire che in porta ci sarà un’alternanza. C’è il rischio che se uno di questi entra, la porta la mantenga lui. Una delle debolezze di Meret è quella di sentirsi sempre sotto esame“.

