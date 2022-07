L’ex centrocampista Marco Tardelli ha espresso il suo parere sul calciomercato specialmente di Juventus e Roma.

New Sound Level 90FM ha intervistato Marco Tardelli che ha commentato il rafforzamento della Juventus. “La Juve è sempre una delle favorite, l’anno scorso ha fatto un campionato non all’altezza per tanti motivi ma può sempre vincere il campionato. De Ligt e Bremer sono due giocatori importanti, spero per Bremer che si ripeta quest’anno”.

Paulo Dybala Roma

“La Roma ha fatto molto anche quest’anno, ha vinto un trofeo, non poteva fare molto di più. Con l’acquisto di Dybala ed eventualmente Wijnaldum, anche con la cessione di Zaniolo, potrebbe essere una delle prime quattro. Ce ne sono 4/5 che possono arrivare in Champions, bisogna vedere. Per me Inter, Milan e Juve sono su un gradino più in alto. Il Tardelli di oggi? Non vorrei si offendesse qualcuno (ride, ndr.), per me ognuno ha le sue caratteristiche, forse Barella potrebbe somigliarmi un po’, io segnavo un po’ di più magari”.

