Orsolini Juventus, il Gup di Bologna ha deciso: nessun falso in bilancio per il suo trasferimento. Tutti i dettagli

Il Gup di Bologna, Sandro Pecorella, ha stabilito che il trasferimento di Riccardo Orsolini dalla Juventus al Bologna non ha creato un falso in bilancio.

Il Gup ha mostrato come le scritture private relative ai trasferimenti dei calciatori non sono perseguibili penalmente e per questo motivo il caso Orsolini è ufficialmente chiuso.

