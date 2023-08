Cotter saluta la Juventus Next Gen: «Cresciuto come giocatore e come uomo. Grazie di tutto». Ecco le parole sul proprio profilo social

Yannick Cotter lascia ufficialmente la Juventus Next Gen e torna in Svizzera. Acquistato a titolo definitivo all’Yverdon, squadra che milita nella massima serie nazionale. Sui propri profili social l’ex bianconero ha pubblicato un post di ringraziamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cotti (@yannick_cotter)

Il suo messaggio: «Grazie di tutto Juventus! Questi tre anni passati insieme non sono sempre stati facili ma mi hanno permesso di crescere come giocatore e soprattutto come uomo! Ne conservo ricordi preziosi e ringrazio tutto lo staff, i compagni di squadra e i fan per questo pezzo di strada percorso insieme!»

The post Cotter saluta la Juve: «Cresciuto come giocatore e come uomo. Grazie di tutto» – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG