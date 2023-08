Ravezzani boccia Vlahovic: «Serve un grande attaccante per vincere». Le parole del giornalista

A TMW Radio, Fabio Ravezzani ha parlato così di Juve e Vlahovic.

RAVEZZANI – «Allegri deve risolvere la vicenda Vlahovic, serve un grande attaccante per vincere. Il serbo in coppia con Chiesa non possono secondo me garantire quello che ha fatto Osimhen lo scorso anno per il Napoli. Juve e Milan sono chiamate a confermarsi, ho visto un Bologna modesto, sulla carta doveva essere la trasferta più difficile ma nel complesso mi ha deluso».

The post Ravezzani boccia Vlahovic: «Serve un grande attaccante per vincere» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG