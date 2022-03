L’attaccante del Napoli Victor Osimhen conferma che secondo lui c’era un rigore per la sua squadra contro il Milan e ribadisce di credere ancora nello Scudetto.

Radio Kiss Kiss Napoli ha intervistato Victor Osimhen che non si abbatte dopo la sconfitta col Milan. “La sconfitta col Milan ci ha fatto male. Non abbiamo fatto una grande gara ma naturalmente siamo consapevoli di aver giocato contro una squadra forte. Abbiamo analizzato approfonditamente la partita e gli errori commessi per correggerli ma ribadisco che è stata una sconfitta dura da digerire“.

Fikayo Tomori

“Ovviamente quello di Tomori era fallo. Non ho cercato di simulare perché se l’avessi fatto avrei preso il cartellino giallo. Mi aspettavo che l’arbitro andasse al Var ma così non è stato. Peccato ma va bene, la decisione dell’arbitro è stata diversa e va accettata. Scudetto? Certo che ci crediamo. Anche i tifosi devono continuare a crederci nonostante la sconfitta col Milan. Siamo consapevoli della nostra forza e continuiamo a sperare nel meglio. Io ci credo tanto. Sappiamo che da qui al termine della stagione affronteremo tante partite difficili ma ci crediamo ancora”.

