L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha sentimenti contrastanti per il piazzamento raggiunto dalla sua squadra in campionato.

Victor Osimhen è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli. “Per me è un grande onore aver raggiunto la qualificazione alla Champions insieme ai miei compagni. Siamo molto felici di poterci misurare nella più grande competizione per club europea perché era il nostro traguardo principale quest’anno e di aver fatto felici i nostri tifosi, ma capiamo anche che siano delusi per non aver vinto lo scudetto”.

Dries Mertens

“Noi lo siamo più di loro perché sapevamo di avere le qualità per vincere ed era il nostro sogno farcela. Ci riproveremo l’anno prossimo. Ho avuto modo di frequentare Lorenzo Insigne fuori dal campo e posso dire che è un ragazzo splendido. So che è stato difficile per lui decidere di lasciare un club e dei tifosi che ti reputano una leggenda, però è un professionista esemplare e solo lui sa cosa è giusto per la sua carriera in questo momento. Gli auguro il meglio per questa sua nuova avventura, è un esempio per i giovani“.

